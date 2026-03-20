O atacante Mohamed Salah tornou-se motivo de preocupação para o Liverpool após sofrer uma possível lesão muscular na vitória por 4 a 0 sobre o Galatasaray, na última quarta-feira, 18. O egípcio solicitou substituição aos 75 minutos da partida, válida pelas oitavas de final da Champions League, logo após atingir a marca histórica de 50 gols na competição pelo clube inglês.

Qual é a gravidade da lesão de Salah?

De acordo com informações publicadas pela FourFourTwo, Salah foi um dos grandes destaques em Anfield, marcando o quarto gol dos Reds aos 63 minutos. No entanto, aos 75 minutos, o jogador sinalizou desconforto físico ao banco de reservas e foi substituído por Cody Gakpo. O camisa 11 iniciou o tratamento preventivo imediatamente nos vestiários e será submetido a exames de imagem.

O que disse o técnico Arne Slot?

Em entrevista coletiva após o confronto, o técnico Arne Slot confirmou que a saída do atacante não foi apenas por preservação tática. Segundo o treinador, Salah “sentiu algo” e a equipe médica optou pela cautela imediata. A maior preocupação do clube é a sequência da temporada, visto que o Liverpool volta a campo no próximo sábado para enfrentar o Brighton pela Premier League.

Classificação para as quartas de final

Apesar do revés físico de seu principal artilheiro, o Liverpool assegurou a vaga nas quartas de final da Champions League 2025/26 com um placar agregado de 4 a 1. Os gols da goleada em Anfield foram anotados por: