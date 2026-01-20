O Bodo/Glimt atropelou o Manchester City, nesta terça-feira, 20, no Estádio Aspmyra, na Noruega, pela 7ª rodada da fase de liga da Champions League. O placar de 3 a 1 foi conquistado com dois gols de Kasper Hogh e um de Jens Petter Hauge, enquanto o City descontou com Rayan Cherki.

O time norueguês ainda teve gol anulado, acertou a trave e criou cinco chances claras, segundo o Sofascore.

Assim, o time mais ao norte da história da Champions League saltou na tabela. Agora com seis pontos, o Glimt sonha com uma classificação para a fase de playoffs.

Em crescente nos últimos anos, o clube de Bodo tem brilhado no cenário local e feito boas campanhas a nível europeu. Entre suas curiosidades, está o fato de ser o único em toda competição a utilizar um gramado sintético.

A história do Bodo/Glimt

O Bodo/Glimt foi fundado em 19 de setembro de 1916, na cidade de Bodo, ao norte da Noruega. O nome pelo qual foi “batizado” em sua criação era apenas Glimt, título que manteve até 1948, quando o nome do município foi incorporado devido a um clube mais antigo do país já possuir o mesmo nome, que significa “clarão”, em tradução livre.

Até os anos 1970, a equipe era de poucas expressão. A virada inicial veio em 1975, quando conquistou sua primeira Copa da Noruega, feito simbólico por se tratar de um clube do norte vencendo uma competição historicamente dominada por equipes do sul. O título se repetiu em 1993, mas o time continuou oscilando entre primeira e segunda divisões, sem se consolidar como força nacional.