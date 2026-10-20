O PSV foi ao estádio do Dragão, no Porto, na tarde desta terça-feira, 20, e saiu com uma vitória por 1 a 0 sobre os donos da casa, em duelo válido pela terceira rodada da Champions League. Com maior controle da bola durante a partida, a equipe visitante garantiu o resultado positivo no segundo tempo, impondo aos portugueses a terceira derrota consecutiva na competição continental.

Controle holandês e gol decisivo

O confronto foi marcado pela maior presença ofensiva do time comandado pelo técnico Bosz, que atuou no esquema 4-2-3-1. O PSV terminou a partida com 60% de posse de bola, trocando 616 passes contra 421 do adversário, e registrou 18 finalizações totais, contra 12 do Porto. Apesar do volume, o placar só foi movimentado aos 57 minutos. Sven Mijnans deu a assistência para Guus Til balançar a rede e definir o 1 a 0.

Tentativa de resposta e cartões

Imediatamente após sofrer o gol, o técnico Farioli promoveu três alterações simultâneas no Porto, sacando Samuel Aghehowa, Gabri Veiga e Oskar Pietuszewski para as entradas de André Silva, Hwang In-Beom e Borja Sainz. Ao longo da etapa complementar, João Victor de Souza Menezes e Seko Fofana também foram a campo, mas os donos da casa não conseguiram reverter a desvantagem, acertando o alvo em apenas três de suas doze finalizações no jogo. Pelo lado disciplinar, o duelo terminou sem cartões para os portugueses, enquanto o PSV recebeu dois amarelos, aplicados a Lutsharel Geertruida aos 39 minutos do primeiro tempo e a Mauro Júnior aos 75 da segunda etapa.

Situação na tabela e próximos compromissos

O resultado agrava a situação do Porto na Champions League. A equipe, que entrou na rodada na 31ª posição, segue sem pontuar no torneio, acumulando um balanço de três derrotas em três jogos (contando os reveses anteriores para Betis e Manchester City). Já o PSV, que era o 27º colocado, chega a quatro pontos em três jogos, somando agora uma vitória, um empate e uma derrota na competição.

O Porto volta a campo no sábado, 24, quando enfrenta o Gil Vicente pelo Campeonato Português. O PSV terá seu próximo compromisso pela Champions League na quarta-feira, 04, recebendo o Club Brugge.