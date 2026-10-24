O Porto manteve o seu aproveitamento impecável no Campeonato Português 2026/27 ao vencer o Gil Vicente por 1 a 0 na tarde deste sábado, 24, no estádio Cidade de Barcelos. Em partida válida pela nona rodada da competição, o líder isolado garantiu mais três pontos graças ao gol solitário de Borja Sainz, chegando à nona vitória em nove jogos disputados no torneio.

Domínio na posse e gol no segundo tempo

Sob o comando do técnico Farioli, o Porto entrou em campo no esquema 4-3-3 e controlou as ações com 58% de posse de bola e 498 passes trocados. Apesar do maior volume visitante, que registrou 12 finalizações totais contra 10 do Gil Vicente, o placar permaneceu inalterado até o intervalo. A rede só balançou aos 63 minutos, quando Borja Sainz marcou o gol da vitória para o Porto. Pouco depois, aos 72 minutos, o autor do gol foi substituído para a entrada de Santiago Giménez.

Expulsão e números finais

O Gil Vicente, armado no 4-2-3-1 pelo técnico Luís Pinto, tentou reagir, mas esbarrou na defesa adversária e viu seu goleiro, Lucão, fazer três defesas na partida. Do outro lado, Diogo Costa foi exigido em duas defesas para garantir o zero no placar do Porto. A situação dos donos da casa se complicou aos 84 minutos, quando Marvin Elimbi Gilbert recebeu cartão vermelho direto e foi expulso. O jogo, que teve 17 faltas cometidas por cada lado, terminou com ampla vantagem do Porto nos escanteios (8 a 3).

Situação na tabela e próximos compromissos

Com o resultado, o Porto segue na 1ª colocação da tabela, agora com 27 pontos. Contando este confronto, a equipe soma cinco vitórias nos últimos cinco jogos pelo campeonato. Já o Gil Vicente, que estacionou nos 14 pontos, ocupa o 7º lugar e acumula duas vitórias, um empate e duas derrotas em sua sequência recente na competição. O Porto volta a campo no próximo sábado, 31, quando recebe o Estoril pelo Campeonato Português. O Gil Vicente joga na segunda-feira, 2, contra o Vitória de Guimarães, também pela liga nacional.