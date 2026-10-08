O FC Porto oficializou nesta quinta-feira, 8, a renovação de contrato do atacante brasileiro William Gomes, até junho de 2031. De acordo com o jornal português Record, o novo termo acrescenta duas temporadas ao compromisso anterior e aumentou a multa rescisória do jogador.

A renovação conduzida pelo presidente André Villas-Boas elevou a cláusula de rescisão de William Gomes de 80 para 100 milhões de euros (cerca de R$ 560 milhões). O aumento busca proteger o atacante do forte assédio de clubes estrangeiros, especialmente da Premier League e da La Liga, após sondagens ocorridas na última janela de transferências.

Afirmação e protagonismo nos Dragões

Revelado pelas categorias de base do São Paulo, o camisa 7 chegou ao clube em janeiro de 2025, comprado por 9 milhões de euros (cerca de R$ 50 milhões) junto ao clube tricolor. Sob o comando do treinador Francesco Farioli, o ponta assumiu papel importante na conquista do título da Liga Portugal 2025/26, época em que encerrou como segundo maior artilheiro da equipe, com 13 gols marcados.