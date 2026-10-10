O Porto segue com campanha perfeita no Campeonato Português 2026/27. Neste sábado, 10, a equipe visitou o Marítimo no Estádio do Marítimo, no Funchal, e precisou suar para garantir a vitória por 2 a 1, de virada, em duelo válido pela oitava rodada da competição. O resultado mantém os visitantes com 100% de aproveitamento, somando oito vitórias em oito jogos, enquanto os donos da casa amargam mais um tropeço na temporada.

Susto inicial e reação

O confronto começou com o Marítimo, escalado no 4-2-3-1 pelo técnico M. van der Gaag, surpreendendo o líder. Aos 16 minutos do primeiro tempo, Gábor Szalai abriu o placar para os donos da casa, aproveitando a assistência de Maxime Dominguez.

O Porto, no entanto, não demorou a impor seu volume de jogo. Com 59% de posse de bola e uma postura ofensiva, a equipe comandada por F. Farioli chegou ao empate ainda na etapa inicial. Aos 42 minutos, Victor Froholdt balançou as redes e deixou tudo igual antes do intervalo.

Pressão e brilho de quem veio do banco

No segundo tempo, o Porto intensificou a busca pela virada. Os visitantes terminaram a partida com 19 finalizações totais, sendo nove no alvo, o que fez o goleiro Fran Vieites trabalhar bastante, registrando sete defesas no jogo.

Apesar da superioridade nos números, o gol da vitória só saiu na reta final, graças a uma alteração precisa. Aos 79 minutos, Oskar Pietuszewski entrou no lugar de Eduardo Gabriel Aquino Cossa. Apenas cinco minutos depois, aos 84 minutos, o substituto recebeu passe de Jakub Kiwior e marcou o segundo do Porto. O lance passou por revisão, mas o VAR confirmou o gol, selando o triunfo por 2 a 1.

Publicidade Continua após a publicidade

Situação na tabela e próximos compromissos

Com a vitória, o Porto chega a 24 pontos e segue firme na 1ª colocação do Campeonato Português, ostentando uma sequência de cinco vitórias nos últimos cinco jogos. Já o Marítimo permanece com oito pontos e ocupa o 11º lugar na tabela de classificação, acumulando um balanço recente sem vitórias.

O Porto volta a campo na próxima quarta-feira, 14, quando visita o Betis pela Uefa Champions League 2026/27. O Marítimo, por sua vez, buscará a reabilitação em 23 de outubro, fora de casa, contra o Vitória de Guimarães, pelo Campeonato Português.