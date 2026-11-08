O Porto segue imparável no Campeonato Português. Neste domingo, 8, a equipe visitou o Vitória de Guimarães no estádio Dom Afonso Henriques e, em um duelo decidido nos minutos finais, venceu por 2 a 1.

O resultado mantém a campanha perfeita do líder da competição, que agora soma 11 vitórias em 11 rodadas disputadas.

Vantagem inicial e brilho dos reservas

A equipe visitante conseguiu abrir o placar na reta final do primeiro tempo. Aos 38 minutos, Borja Sainz balançou as redes após receber assistência de Alberto Costa.

O Vitória de Guimarães, no entanto, não se intimidou e buscou a reação, terminando a partida com 16 finalizações totais contra 12 do adversário. A insistência ofensiva dos donos da casa exigiu bastante do goleiro Diogo Costa, que fechou o jogo com cinco defesas.

A história do segundo tempo foi escrita por jogadores que saíram do banco de reservas. Aos 77 minutos, Alan de Souza Guimarães, que havia entrado na vaga de Fábio Samuel Amorim Silva, aproveitou o passe de Gustavo Silva para empatar o confronto para os donos da casa.

Quando o empate parecia encaminhado, o Porto mostrou sua eficiência. Aos 86 minutos, Martim Fernandes, outra peça acionada no decorrer da etapa final, marcou o gol da vitória após assistência de Eduardo Gabriel Aquino Cossa.

Situação na tabela e próximos compromissos

Com o triunfo, o Porto chega aos 33 pontos e segue isolado na primeira colocação do Campeonato Português, ostentando um aproveitamento de 100%. Já o Vitória de Guimarães, que vinha de um empate na rodada anterior, permanece com nove pontos e ocupa o 14º lugar na tabela de classificação.

As duas equipes voltam a campo no fim do mês. O Porto terá um compromisso pela Uefa Champions League 2026/27 no dia 24, quando visita o Feyenoord, antes de receber o Sporting no dia 29 pelo torneio nacional. O Vitória de Guimarães joga no dia 28 contra o Estrela da Amadora, em casa, pelo Campeonato Português.