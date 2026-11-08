O Nacional da Madeira venceu o Académico Viseu por 1 a 0 na tarde deste domingo, 8, no Funchal, em partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Português 2026/27. O confronto foi decidido na reta final do segundo tempo, com os jogadores que saíram do banco de reservas garantindo os três pontos para os donos da casa e quebrando a boa sequência dos visitantes na competição.

Reservas decidem na reta final

O técnico João Henriques, que armou o Nacional da Madeira no esquema 4-3-3, promoveu mudanças no segundo tempo que acabaram definindo o placar.

Aos 69 minutos, Matchoi Djaló entrou na vaga de Miguel Baeza. Pouco depois, aos 78, foi a vez de Pablo Ruan substituir Song Min-kyu.

A dupla funcionou aos 86 minutos: Pablo Ruan deu a assistência para Matchoi Djaló marcar o único gol do jogo, garantindo a vitória local.

Fim de série e situação na tabela

O resultado teve impacto direto no momento das duas equipes. O Académico Viseu, comandado por Bruno Pinheiro, vinha de quatro vitórias consecutivas no campeonato, mas conheceu sua primeira derrota nos últimos cinco jogos.

Com o revés, o time permanece na 6ª colocação, com 20 pontos. Já o Nacional da Madeira, que somava 7 pontos antes da bola rolar, chegou a 10 pontos e agora ocupa o 13º lugar na tabela de classificação.

Em relação à disciplina, o jogo registrou apenas um cartão amarelo, aplicado a Cihan Kahraman, do Académico Viseu, logo aos 7 minutos do primeiro tempo.

Próximos compromissos

As duas equipes voltam a campo pelo Campeonato Português no fim do mês. O Nacional da Madeira joga no dia 27, contra o Marítimo, fora de casa. No dia 28, o Académico Viseu recebe o Alverca.