O Gil Vicente reverteu uma desvantagem inicial e venceu o Santa Clara por 2 a 1, neste domingo, 8, no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada. Em duelo válido pela 11ª rodada do Campeonato Português, os visitantes dominaram as estatísticas ofensivas, aproveitaram uma expulsão no segundo tempo e garantiram os três pontos fora de casa.

Vantagem sem acertar o alvo

Mesmo terminando a partida com maior posse de bola (54%), o Santa Clara não conseguiu registrar uma única finalização no gol adversário ao longo dos 90 minutos.

Ainda assim, os donos da casa abriram o placar aos 29 minutos do primeiro tempo, quando Antonio Espigares, do Gil Vicente, marcou contra o próprio patrimônio.

Murilo Souza comanda a virada

A postura ofensiva do Gil Vicente, que acumulou 20 finalizações e nove escanteios ao longo do duelo contra apenas nove chutes e um tiro de canto do adversário, deu resultado na etapa final. Aos 52 minutos, Murilo Souza serviu Walace França, que balançou as redes e empatou o confronto.

A situação do Santa Clara se complicou aos 62 minutos, quando Pedro Pacheco recebeu cartão vermelho direto. Com um jogador a mais, os visitantes seguiram no ataque e chegaram à virada aos 81 minutos, com gol do próprio Murilo Souza.

Situação na tabela e próximos jogos

Com o resultado, o Gil Vicente chega a 18 pontos e ocupa a 7ª colocação, somando agora três vitórias nos últimos cinco jogos da competição. Já o Santa Clara, que conheceu a segunda derrota nesse mesmo recorte recente, permanece com 21 pontos, na 4ª posição.

O Santa Clara volta a campo no dia 28, contra o Moreirense. No dia 29, o Gil Vicente recebe o Estoril.