O RB Leipzig conquistou seus primeiros pontos na Champions League ao vencer o PSV por 1 a 0, nesta terça-feira, 13, na Red Bull Arena. Em um duelo onde os visitantes tiveram mais posse de bola, a equipe alemã sobreviveu a um pênalti desperdiçado por Ivan Perišić no primeiro tempo e garantiu a vitória com um gol de Brajan Gruda na etapa final.

Pênalti desperdiçado e volume holandês

A partida começou com o PSV tentando impor seu ritmo, refletido nos 57% de posse de bola e nos 11 escanteios a favor ao longo do jogo. A grande chance dos visitantes veio logo aos 16 minutos, quando o VAR confirmou um pênalti para a equipe holandesa. No entanto, aos 19 minutos, Ivan Perišić foi para a cobrança e desperdiçou a oportunidade de abrir o placar. O RB Leipzig, comandado pelo técnico M. Demichelis, respondeu com volume ofensivo, terminando a partida com 19 finalizações contra apenas nove do adversário. Os goleiros também trabalharam: M. Vandevoordt fez cinco defesas para os donos da casa, enquanto M. Kovář registrou seis intervenções para o PSV.

Gruda decide na etapa final

No segundo tempo, o jogo seguiu disputado. Aos 16 minutos, o RB Leipzig fez sua primeira alteração, com Tidiam Gomis entrando na vaga de Rômulo José Cardoso da Cruz. A insistência ofensiva dos mandantes foi recompensada aos 30 minutos, quando Brajan Gruda balançou as redes e marcou o único gol da partida. Logo após o gol, Gruda foi substituído por Rocco Reitz. O confronto ainda teve momentos de tensão, incluindo uma intervenção do VAR aos 36 minutos, que alterou uma decisão original de campo envolvendo o time alemão, além de cartões amarelos distribuídos na reta final para Antonio Nusa, do Leipzig, e Armando Obispo, do PSV.

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Situação na tabela e próximos jogos

Com o resultado, o RB Leipzig, que havia perdido na primeira rodada e ocupava a 33ª posição, chega a três pontos na fase de pontos corridos da competição. Já o PSV, que vinha de um empate e estava no 20º lugar, permanece com um ponto.

O RB Leipzig volta a campo no sábado, 17, contra o Bayern de Munique pela Bundesliga, e depois visita o Real Madrid na quarta-feira, 21, pela Champions League. O PSV terá pela frente o Porto na terça-feira, 20, e o Club Brugge na quarta-feira, 04 de novembro, ambos os compromissos válidos pela UEFA Champions League 2026/27.