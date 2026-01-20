O St. James’ Park será palco de um confronto decisivo nesta quarta-feira, 21 de janeiro de 2026. Pela 7ª rodada da fase de liga da Champions League, o Newcastle recebe o PSV em uma partida crucial para as pretensões de ambos os clubes na reta final da primeira fase do torneio continental.

Cenário e expectativas para o duelo

A partida coloca frente a frente duas equipes tradicionais em momentos distintos na tabela. Analistas preveem um jogo equilibrado, com leve favoritismo para os ingleses devido ao fator casa e ao apoio massivo de sua torcida. No entanto, a necessidade de vitória do lado holandês deve tornar o confronto aberto, com expectativa de oportunidades de gol para os dois lados.

Newcastle mira o G-8

Os Magpies entram em campo ocupando a 12ª colocação na tabela geral, somando 10 pontos (três vitórias, um empate e duas derrotas). A campanha coloca o time inglês confortavelmente na zona de repescagem (playoffs), mas a ambição do clube é maior.

No atual formato da competição, os oito primeiros avançam diretamente às oitavas de final. Uma vitória em casa não apenas consolida o Newcastle entre os 24 melhores, garantindo ao menos o playoff, como também permite ao time sonhar com uma vaga direta no G-8, dependendo de tropeços dos adversários que estão logo acima.