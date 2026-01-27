A fase de liga da UEFA Champions League 2025/26 chega ao seu momento decisivo nesta quarta-feira, 28. No Philips Stadion, em Eindhoven, o PSV recebe o poderoso Bayern de Munique pela 8ª e última rodada da etapa inicial. A bola rola às 17h (horário de Brasília) em um confronto que define o futuro dos holandeses na competição.

PSV joga a vida na competição

Para os donos da casa, a partida tem ares de final. Ocupando a 22ª colocação com 8 pontos, o time holandês está no limite da zona de classificação para os playoffs (fase de repescagem que envolve do 9º ao 24º colocado). Com uma campanha irregular de duas vitórias, dois empates e três derrotas, o PSV precisa somar pontos diante de sua torcida para não correr o risco de ser ultrapassado pelos rivais diretos e acabar eliminado precocemente do torneio continental.

Bayern mira a liderança geral

Do outro lado, o Bayern de Munique vive uma realidade muito mais confortável, mas mantém a ambição em alta. O gigante alemão ocupa a vice-liderança da fase de liga com 18 pontos, fruto de uma campanha sólida com seis vitórias e apenas uma derrota. Já classificado diretamente para as oitavas de final (top 8), o objetivo dos bávaros é manter o ritmo forte e buscar a liderança geral da tabela, o que garantiria vantagens teóricas nos chaveamentos futuros do mata-mata.

Onde assistir a PSV x Bayern de Munique

Os torcedores poderão acompanhar a partida pela TV fechada através da TNT e via streaming pela plataforma Hbo Max.