O atacante Antony virou motivo de preocupação no Betis. Após atuar por cerca de quinze minutos na partida contra o Osasuna, no último domingo, 11, o brasileiro sofreu um novo incômodo físico e corre sério risco de desfalcar a equipe no duelo contra o Porto, pela Liga dos Campeões.

O que aconteceu com o atacante brasileiro?

Segundo o jornal AS, o atleta vinha sendo preservado pelo técnico Manuel Pellegrini em razão de dores no tornozelo. Diante do Osasuna, Antony entrou aos 28 minutos do segundo tempo no lugar de Rodrigo Riquelme. Ao apito final, o brasileiro sentou-se no gramado com dores, chamando a atenção imediata do departamento médico e da comissão técnica.

Em entrevista coletiva concedida após o confronto, o treinador Manuel Pellegrini explicou que o novo problema não tem ligação direta com a articulação lesionada anteriormente: “Antony sentiu uma pequena moléstia muscular, diferente do problema que tinha no tornozelo. Vamos esperar a avaliação médica para saber a real gravidade”, disse o comandante chileno.

Com o curto intervalo de recuperação até o compromisso continental contra o Porto, a presença do atacante é considerada improvável pelo departamento médico. O contratempo surge em um momento delicado para o jogador, que busca maior sequência de jogos na equipe da Andaluzia e ainda persegue sua primeira participação direta em gols pelo clube nesta temporada.