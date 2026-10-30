O Elversberg construiu uma vitória incontestável sobre o Mainz nesta sexta-feira, 30. Jogando na Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde, a equipe da casa venceu por 4 a 1, em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Alemão de 2026/27.

Com o resultado, os mandantes, que disputam a Bundesliga pela primeira vez na sua história, chegaram aos 13 pontos e assumiram a quinta colocação na tabela, ultrapassando o próprio adversário, que permaneceu com 10 pontos, em oitavo lugar.

Início avassalador define o rumo

Apoiado em sua formação 4-2-3-1, o Elversberg não deu chances ao Mainz na etapa inicial e resolveu a partida cedo. Logo aos sete minutos, Felix Keidel abriu o placar. Mantendo o controle das ações e a maior posse de bola (que terminaria em 54% a 46%), os donos da casa ampliaram aos 26 minutos, quando Francis Onyeka marcou após assistência de David Mokwa.

Antes do intervalo, Maurice Krattenmacher anotou o terceiro, consolidando a vantagem. O Mainz, que cometeu 22 faltas ao longo do jogo contra apenas oito do adversário, promoveu quatro substituições de uma só vez aos 18 minutos da etapa final, tentando mudar o panorama.

Aos 20 minutos, a equipe visitante teve um gol anulado pelo VAR. Sem sofrer sustos reais depois disso, o Elversberg aproveitou as alterações para dar números finais ao jogo. Dois jogadores que vieram do banco construíram o quarto gol: Nicholas Mickelson deu o passe para Cole Campbell marcar.

O Mainz ainda descontou aos 47 minutos do segundo tempo com Benedict Hollerbach, mas a partida terminou de forma amarga para os visitantes, que ainda viram Stefan Posch receber o cartão vermelho direto.

As duas equipes terão desafios difíceis na próxima rodada. No sábado, 07, o Elversberg visita o Borussia Dortmund, enquanto o Mainz recebe o Bayern de Munique, ambos os jogos pelo Campeonato Alemão.