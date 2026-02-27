Neste sábado, 28, a BayArena será palco de um confronto pela 24ª rodada do Campeonato Alemão. O Bayer Leverkusen recebe o Mainz às 11h30 (horário de Brasília), em um duelo que coloca frente a frente equipes com ambições distintas na tabela de classificação da temporada 2025/26.

Expectativas para o confronto

O Bayer Leverkusen entra em campo pressionado para dar uma resposta ao seu torcedor. A derrota na última rodada para o Union Berlin ligou um sinal de alerta na busca por uma vaga nas competições europeias. Atualmente na 6ª posição, o time sabe que a vitória em casa é fundamental para não se distanciar dos postos que levam à Liga Europa e à Liga dos Campeões. A imprensa esportiva aponta o Leverkusen como favorito, dada a superioridade técnica e o fator casa.

Para o Mainz, cada ponto é precioso na luta para se afastar da parte de baixo da tabela. Ocupando o 13º lugar, a equipe tem uma margem curta para a zona de rebaixamento. Apesar do desafio de enfrentar um adversário forte fora de casa, o retrospecto recente — com três vitórias nos últimos cinco jogos — mostra que o time tem capacidade para surpreender, embora venha de resultados oscilantes nas últimas rodadas.

Leverkusen mira a consolidação na zona europeia

Com 39 pontos, o Bayer Leverkusen faz uma campanha sólida, somando 12 vitórias, 3 empates e 7 derrotas. No entanto, o tropeço recente aumenta a responsabilidade de somar três pontos diante de sua torcida. Antes do revés, o time vinha de uma sequência positiva, demonstrando força ofensiva. A partida deste sábado é crucial para que o clube se mantenha firme na briga por vagas nas competições continentais.

Mainz busca estabilidade e distância do perigo

Do outro lado, o Mainz chega para o confronto com 22 pontos, fruto de uma campanha de 5 vitórias, 7 empates e 11 derrotas. Os números refletem a luta do time para garantir uma posição mais tranquila no meio da tabela. Pontuar na BayArena seria um passo importante na batalha pela permanência na elite do futebol alemão, especialmente após a derrota para o Borussia Dortmund e o empate contra o Hamburgo.

Onde assistir ao jogo

O jogo será exibido na TV fechada pelo SporTV, além de estar disponível no YouTube e plataformas de streaming pela CazéTV. O aplicativo e site OneFootball também transmite o duelo ao vivo.