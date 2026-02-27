A Uefa realizou o sorteio nesta sexta-feira, 27, e definiu todos os jogos e duelos das oitavas de final da Champions League. O destaque ficou para o confronto entre Real Madrid x Manchester City, que se enfrentam pelo 5º ano seguido, e também PSG x Chelsea, que fizeram a grande final do primeiro Mundial de Clubes na última temporada.

O sorteio definiu o caminho das equipes que sobreviveram ao playoff e dos classificados direto às oitavas. Líder isolado da primeira fase da competição, o Arsenal vai encarar o Bayer Leverkusen. Quem avançar pega o classificado do duelo surpresa dessa edição: Bodo x Sporting.

Além dos jogos, o evento também confirma a distribuição das equipes no chaveamento. De um dos lados, o Barcelona é o único time que sabe o que é vencer a Champions, enquanto do outro lado PSG, Chelsea, Liverpool, Real, City e Bayern já foram campeões.

As oitavas de final estão programadas para acontecer nas data-base de 10 e 18 de março. Os dias confirmados e horário de cada jogo ainda será determinado pela Uefa mais tarde.

A edição atual da Champions também conta com uma novidade no mata-mata. Os oito melhores times, que avançaram direto às oitavas, ganham o direito de decidir os jogos em casa. No cenário de eliminação, o time que avançar “rouba” essa vantagem.

Os jogos das oitavas de final da Champions

PSG x Chelsea

Galatasaray x Liverpool

Real Madrid x Manchester City

Atalanta x Bayern de Munique

Newcastle x Barcelona

Atlético de Madrid x Tottenham

Bodo/Glimt x Sporting

Bayer Leverkusen x Arsenal