Neste sábado (7), a MEWA Arena será o palco de um confronto decisivo para as pretensões de duas equipes em situações opostas na tabela. O Mainz recebe o Stuttgart em partida válida pela 25ª rodada do Campeonato Alemão. A bola rola a partir das 11h30 (horário de Brasília), colocando frente a frente a luta pela permanência na elite contra o sonho de disputar a próxima Liga dos Campeões.

Contexto e expectativas para o duelo

O confronto carrega um peso significativo para ambos os lados. Para o Mainz, cada ponto é vital na batalha para se distanciar da zona de rebaixamento. A equipe sabe que o fator casa é um diferencial crucial para somar pontos e respirar na competição, buscando explorar contra-ataques e bolas paradas para surpreender um adversário tecnicamente superior.

Já o Stuttgart vive um momento de afirmação. A campanha sólida coloca o clube em uma posição privilegiada para garantir uma vaga na próxima Champions League. A expectativa é que o time mantenha seu estilo de jogo propositivo, mesmo atuando como visitante. A imprensa alemã trata a partida como um teste de maturidade, onde a vitória é fundamental para se manter firme no G4 e afastar a pressão dos concorrentes diretos.

Mainz busca estabilidade em casa

Ocupando a 14ª colocação com 23 pontos, o Mainz atravessa uma temporada de oscilações. A equipe soma 5 vitórias, 8 empates e 11 derrotas, flertando perigosamente com a zona de risco. Jogando diante de sua torcida, pontuar é essencial para ganhar fôlego na reta final. A forma recente, marcada por empates, mostra um time que tenta ser mais sólido defensivamente, mas que precisa reencontrar o caminho das vitórias para não depender de tropeços alheios.

Stuttgart de olho na Champions

Do outro lado, o Stuttgart faz uma campanha consistente. Na 4ª posição com 46 pontos, a equipe defende sua vaga na zona de classificação para a principal competição europeia. Com um retrospecto de 14 vitórias, 4 empates e 6 derrotas, o time visitante chega com o favoritismo técnico, mas ciente de que jogos fora de casa contra times ameaçados pelo descenso exigem atenção redobrada.

Onde assistir ao jogo

A partida terá ampla cobertura para o público brasileiro. O duelo será transmitido na TV fechada pelo SporTV e pelos canais ESPN. No streaming e plataformas digitais, as opções incluem o aplicativo OneFootball, além das transmissões gratuitas no YouTube pela CazéTV e pelo Canal GOAT. A também detém direitos de transmissão da competição na TV aberta.