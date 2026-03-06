Neste sábado, 7 de março de 2026, o Freiburg recebe o Bayer Leverkusen em um confronto direto válido pela 25ª rodada do Campeonato Alemão. A partida acontece no Europa-Park Stadion, em Freiburg, com a bola rolando a partir das 11h30 (horário de Brasília).

O duelo coloca frente a frente duas equipes que figuram na metade superior da tabela e nutrem ambições continentais. Enquanto os visitantes tentam consolidar sua posição na zona de classificação para as competições europeias, os donos da casa buscam reduzir a diferença de pontos para manter vivo o sonho internacional.

Cenário do confronto e disputa na tabela

A partida é crucial para as pretensões de ambos os clubes na reta final da Bundesliga. O Freiburg, atualmente na oitava colocação, encara o jogo como uma oportunidade fundamental para se reaproximar do pelotão de frente. Uma vitória em casa é essencial para diminuir a distância para o próprio Leverkusen, que hoje ocupa a 6ª posição — posto que garante vaga na UEFA Conference League.

Do outro lado, o Bayer Leverkusen entra em campo defendendo sua permanência no G-6. Com uma campanha mais sólida ao longo da temporada, a equipe visitante é vista com ligeiro favoritismo, mas a comissão técnica prega cautela, ciente da complexidade de enfrentar o adversário em seus domínios. O objetivo é somar três pontos para, além de segurar a vaga atual, ainda sonhar com posições que levem à Liga Europa ou Champions League.

Freiburg tenta superar oscilação

O time da casa soma 33 pontos na competição, fruto de uma campanha equilibrada estatisticamente, mas irregular na prática: são 9 vitórias, 6 empates e 9 derrotas. A forma recente preocupa a torcida, já que a equipe não conseguiu engatar uma sequência positiva nos últimos cinco jogos, alternando entre vitórias e derrotas (D-V-D-V-D).

Para continuar sonhando com a Europa, o Freiburg precisa corrigir essa instabilidade e fazer valer o mando de campo, transformando o apoio do Europa-Park em pressão contra o adversário direto.

Leverkusen busca consistência

Em situação mais confortável, o Bayer Leverkusen ocupa o 6º lugar com 43 pontos, ostentando uma vantagem de dez pontos sobre o rival deste sábado. A campanha de 13 vitórias, 4 empates e 7 derrotas reflete um time competitivo e difícil de ser batido.

Apesar de vir de uma sequência recente de resultados mistos (E-D-V-E-V), o Leverkusen mantém um desempenho suficiente para brigar na parte alta da tabela e espera explorar os espaços deixados pelo Freiburg para sair com a vitória.