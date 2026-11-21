O Eintracht Frankfurt venceu o Hoffenheim por 1 a 0 na manhã deste sábado, 21, no Deutsche Bank Park, em confronto válido pela 10ª rodada do Campeonato Alemão. A partida foi marcada por uma curiosa sequência na reta final do primeiro tempo, com um pênalti desperdiçado para cada lado, e garantiu aos donos da casa uma importante subida na tabela de classificação.
Gol solitário e festival de pênaltis perdidos
Mesmo com menor posse de bola ao longo do jogo (41% contra 59%), o Eintracht Frankfurt foi a equipe que mais finalizou, registrando 21 arremates contra 16 do adversário. A eficiência apareceu aos 25 minutos da etapa inicial, quando Jonathan Burkardt balançou as redes após assistência de Ansgar Knauff.
O cenário da partida ganhou contornos dramáticos nos minutos finais antes do intervalo. Aos 41 minutos, Andrej Kramarić teve a chance de empatar para o Hoffenheim, mas desperdiçou a cobrança de pênalti. Apenas três minutos depois, aos 44, foi a vez do próprio Jonathan Burkardt perder um pênalti a favor do Frankfurt, mantendo o placar mínimo para o segundo tempo.
Expulsão nos acréscimos e situação na tabela
A etapa complementar foi marcada por diversas substituições e terminou com ânimos acirrados. Nos acréscimos do segundo tempo, Ozan Kabak, do Hoffenheim, recebeu cartão vermelho direto e foi expulso. Na sequência, o Frankfurt acumulou três cartões amarelos antes do apito final.
Com o resultado, o Eintracht Frankfurt chega a 15 pontos e assume a 7ª colocação no campeonato. Contando este jogo, a equipe soma três vitórias, um empate e uma derrota nas últimas cinco rodadas da competição. Já o Hoffenheim, que estaciona nos 12 pontos, ocupa o 10º lugar na tabela.
O Eintracht Frankfurt volta a campo no sábado, 28, contra o Stuttgart, pelo Campeonato Alemão. O Hoffenheim tem compromisso na quinta-feira, 26, diante do Sturm Graz, pela Uefa Europa League.