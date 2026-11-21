O RB Leipzig construiu uma vitória elástica sobre o Union Berlin na manhã deste sábado, 21. Jogando no estádio An der Alten Forsterei, em Berlim, os visitantes impuseram seu ritmo e venceram por 5 a 1, em duelo válido pela 10ª rodada do Campeonato Alemão. O resultado reflete o amplo domínio do Leipzig, que terminou a partida com 67% de posse de bola e 32 finalizações totais, sufocando as ações dos donos da casa.

Equilíbrio inicial e pênalti confirmado

Apesar do placar final dilatado, o primeiro tempo teve momentos de igualdade. O RB Leipzig abriu o marcador aos 18 minutos com Antonio Nusa, cobrando pênalti que havia sido confirmado pelo VAR aos 16 minutos. O Union Berlin, mesmo com menos volume de jogo, conseguiu buscar o empate antes do intervalo.

Aos 41 minutos, Michel Aebischer balançou as redes para os mandantes. A etapa inicial também concentrou as advertências da partida, com cartões amarelos para Brajan Gruda e Ezechiel Banzuzi pelo lado visitante, e András Schäfer e Zeno Van Den Bosch para o time da casa.

Domínio absoluto e goleada construída

Na volta para o segundo tempo, o cenário mudou e o RB Leipzig traduziu sua superioridade estatística em gols. Logo aos cinco minutos, Rômulo José Cardoso da Cruz recolocou os visitantes em vantagem, aproveitando assistência de Brajan Gruda. Aos 27, foi a vez do próprio Gruda marcar, recebendo passe de Christopher Nkunku, que havia entrado na vaga de Christoph Baumgartner minutos antes.

A pressão continuou e as substituições do técnico Demichelis surtiram efeito. Aos 31 minutos, Rocco Reitz, outro jogador que saiu do banco de reservas, ampliou o placar com assistência de David Raum. Para fechar a conta, aos 44 minutos, Ridle Baku marcou o quinto gol após passe de Tidiam Gomis, selando a goleada por 5 a 1.

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Situação na tabela e próximos passos

Com o triunfo, o RB Leipzig chega a 21 pontos e ocupa a 4ª colocação no Campeonato Alemão. A equipe vive um ótimo momento na competição: contando este jogo, são quatro vitórias e uma derrota nos últimos cinco compromissos. Já o Union Berlin amarga a 16ª posição, estacionado nos sete pontos, e acumula um balanço de três empates e duas derrotas em seus cinco jogos mais recentes pelo torneio.

O RB Leipzig volta a campo na terça-feira, 24, contra o Lens, pela Uefa Champions League 2026/27. O Union Berlin joga no sábado, 28, contra o Mainz.