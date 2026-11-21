O Bayer Leverkusen confirmou o favoritismo e venceu o Paderborn por 4 a 0 na manhã deste sábado, 21, na BayArena, em partida válida pela 10ª rodada do Campeonato Alemão 2026/27. Com uma atuação de destaque de Afonso Moreira, que participou diretamente de três dos quatro gols, os donos da casa controlaram as ações do início ao fim e garantiram mais três pontos na competição.
Controle absoluto e vantagem inicial
Apoiado em sua formação 4-2-3-1 sob o comando de Carles Martínez, o Bayer Leverkusen ditou o ritmo do confronto. Os números refletem o domínio mandante: a equipe terminou a partida com 65% de posse de bola e 20 finalizações totais, acertando o alvo 10 vezes, contra apenas sete tentativas e um acerto do adversário.
A superioridade se transformou em vantagem no placar logo aos 14 minutos do primeiro tempo, quando Afonso Moreira balançou as redes após receber assistência de Malik Tillman.
Goleada construída no segundo tempo
Se a primeira etapa terminou com uma vantagem mínima, o segundo tempo trouxe a definição rápida do confronto. Logo aos dois minutos da etapa final (47 da cronologia geral), Afonso Moreira marcou seu segundo gol no jogo, desta vez com passe de Nathan Tella. Quatro minutos depois, aos 51, foi a vez de Patrik Schick ampliar, novamente com assistência de Tella.
O placar foi fechado aos 59 minutos por Equi Fernández, que contou com passe de Afonso Moreira. No aspecto disciplinar, o Leverkusen recebeu os únicos cartões amarelos da partida, com Fernández aos 54 minutos e Miguel Gutiérrez aos 55.
Situação na tabela e próximos compromissos
Com o resultado, o Bayer Leverkusen chega a 19 pontos e ocupa a 5ª colocação na tabela. Contando este jogo, a equipe soma três vitórias e duas derrotas nas últimas cinco rodadas do campeonato. Já o Paderborn, que vinha de uma sequência de empates e uma vitória, sofre sua primeira derrota no recorte dos últimos cinco jogos e permanece com 10 pontos, na 14ª posição.
O Bayer Leverkusen volta a campo na próxima quinta-feira, 26, contra o Dinamo Zagreb, pela Uefa Europa League. Pelo Campeonato Alemão, o próximo compromisso será no dia 29, fora de casa contra o Borussia Dortmund. O Paderborn tentará a recuperação no próximo sábado, 28, quando recebe o Schalke 04 pela competição nacional.