A Red Bull Arena será palco de um dos jogos mais aguardados da 15ª rodada do Campeonato Alemão. Neste sábado (20), às 14h30 (horário de Brasília), o RB Leipzig recebe o Bayer Leverkusen em um duelo direto pelas primeiras posições da tabela. Separados por apenas três pontos, os times buscam a consolidação no G4 e a perseguição à liderança da competição.

RB Leipzig busca recuperação imediata

Sob o comando do técnico Ole Werner, o Leipzig ocupa atualmente a vice-liderança da Bundesliga com 29 pontos. A equipe faz uma campanha sólida com 9 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, mas vive um momento de oscilação recente. Nos últimos cinco jogos, o time alternou resultados, vindo de uma derrota na última rodada. Jogando em casa, a pressão é pela retomada da estabilidade para não permitir que os adversários diretos, como o próprio Leverkusen, encostem na tabela de classificação.

Leverkusen quer encostar no topo

O Bayer Leverkusen, treinado por Kasper Hjulmand, chega para o confronto ocupando a quarta posição com 26 pontos. Com uma campanha de 8 vitórias, 2 empates e 4 derrotas, o time visitante vê neste confronto a oportunidade perfeita de igualar a pontuação do rival e entrar de vez na briga pelo título. A equipe tem mostrado um futebol ofensivo, mas precisa superar a inconsistência defensiva para sair de Leipzig com os três pontos.

Onde assistir ao vivo

Este confronto de seis pontos promete muita intensidade tática e técnica. O torcedor poderá acompanhar a partida ao vivo pela RedeTV! (TV aberta), pelos canais ESPN (TV fechada) e através da plataforma de streaming Star+.

Análise da Partida e Expectativas

O confronto é visto como um dos pontos altos da rodada, colocando frente a frente duas equipes que lutam diretamente por uma vaga na próxima UEFA Champions League. O RB Leipzig, jogando em seus domínios, é considerado favorito por parte da imprensa especializada, muito em função de seu forte desempenho em casa, onde venceu 70% dos seus últimos 20 jogos. Por outro lado, o Bayer Leverkusen tem se mostrado um visitante resiliente, permanecendo invicto em 80% de suas últimas 20 partidas fora de casa. A expectativa é de um jogo com muitos gols, com ambas as equipes buscando a vitória para se consolidarem na parte de cima da tabela da Bundesliga.

Prováveis Escalações

RB Leipzig (Técnico: Ole Werner):

Péter Gulácsi; Kosta Nedeljković, Willi Orbán, Castello Lukeba, David Raum; Christoph Baumgartner, Nicolas Seiwald, Xaver Schlager; Johan Bakayoko, Conrad Harder e Tidiam Gomis.