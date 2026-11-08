O Bayer Leverkusen venceu o Colônia por 2 a 1 na manhã deste domingo, 8, no RheinEnergieStadion, em partida válida pela nona rodada do Campeonato Alemão. Com o resultado, os visitantes chegaram aos 16 pontos e assumem a quinta colocação na tabela. Já os donos da casa permanecem com nove pontos, ocupando o 15º lugar na classificação.
Vantagem precoce e controle da posse
A equipe comandada pelo técnico Carles Martínez, armada em uma formação 4-2-3-1, não demorou para abrir o placar. Logo aos 7 minutos do primeiro tempo, Aleix García balançou as redes para o Bayer Leverkusen. A partir da vantagem inicial, os visitantes ditaram o ritmo da partida, terminando o confronto com 62% de posse de bola e trocando 639 passes, contra apenas 393 do Colônia, que atuou no esquema 3-5-2 sob o comando de René Wagner.
Gols no fim e excesso de cartões
O jogo foi marcado por um alto número de advertências, refletindo as 24 faltas cometidas no total (12 para cada lado). O árbitro distribuiu 11 cartões amarelos ao longo da partida, sendo seis para o Colônia e cinco para o Bayer Leverkusen. A rede só voltou a balançar na reta final do confronto. Aos 85 minutos, Patrik Schick ampliou para o Leverkusen após receber assistência de Ibrahim Maza.
O Colônia ainda conseguiu descontar nos acréscimos. Aos 92 minutos, Said El Mala marcou para os donos da casa, aproveitando o passe de Malek El Mala, que havia entrado no decorrer da segunda etapa. No entanto, não houve tempo para buscar o empate. O Leverkusen finalizou 14 vezes na partida (oito no alvo), enquanto o Colônia arriscou 12 chutes (seis na direção do gol).
Situação na tabela e próximos compromissos
A vitória traz alívio para o Bayer Leverkusen, que vinha de duas derrotas seguidas no Campeonato Alemão e agora soma três vitórias e dois reveses nos últimos cinco jogos da competição, contando este. O Colônia, por sua vez, amarga uma sequência de uma vitória, dois empates e duas derrotas no mesmo recorte do torneio.
As duas equipes voltam a campo no próximo final de semana pelo Campeonato Alemão. Na sexta-feira, 20, o Colônia terá pela frente o Bayern de Munique. No sábado, 21, o Bayer Leverkusen recebe o Paderborn. Na quinta-feira seguinte, 26, o Leverkusen também tem compromisso pela Europa League, contra o Dinamo Zagreb.