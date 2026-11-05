O Olympique Marseille foi à Alemanha nesta quinta-feira, 05, e surpreendeu o Bayer Leverkusen na BayArena. Em duelo válido pela quarta rodada da Liga Europa, a equipe francesa venceu por 1 a 0, encerrando o aproveitamento perfeito dos donos da casa na competição. O resultado marcou uma virada de chave para os visitantes, que haviam perdido seus três primeiros jogos no torneio e finalmente conseguiram pontuar.
O confronto começou com o Bayer Leverkusen ditando o ritmo através da posse de bola, que terminou em 58% para os mandantes. No entanto, a primeira grande chance foi francesa: aos oito minutos, Amine Gouiri colocou a bola entre as pernas de Jarell Quansah e ficou cara a cara com Mark Flekken, mas chutou em cima do goleiro.
A resposta mais perigosa dos alemães veio na reta final da primeira etapa. Aos 43, após rápido contra-ataque puxado por Ibrahim Maza, Miguel Gutiérrez finalizou com desvio e viu a bola beliscar o travessão.
Na volta do intervalo, o panorama seguiu disputado. O Olympique assustou aos 20 minutos, quando Geoffrey Kondogbia mandou uma bomba de fora da área rente ao ângulo. A insistência visitante foi recompensada aos 32. Gouiri recebeu pela esquerda, avançou sozinho e acertou um lindo chute cruzado no ângulo oposto de Flekken.
Em desvantagem, o Leverkusen se lançou ao ataque em busca da igualdade. Aos 36, Edmond Tapsoba teve a chance do empate ao cabecear sozinho após saída ruim de Jeffrey De Lange, mas mandou para fora. O goleiro francês, que terminou a partida com duas defesas, ainda trabalhou nos acréscimos para segurar uma cabeçada de Patrik Schick e garantir o triunfo.
Com o resultado, o Marseille somou seus primeiros três pontos em quatro jogos na Liga Europa. Já o Bayer Leverkusen permanece com nove pontos e conhece sua primeira derrota no torneio.
As duas equipes voltam a campo no próximo domingo, 08, por seus campeonatos nacionais. O Leverkusen visita o Colônia pelo Campeonato Alemão, enquanto o Marseille encara o Lens pelo Campeonato Francês.