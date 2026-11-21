Schalke 04 e Stuttgart empataram por 0 a 0 neste sábado (21), na Veltins Arena, em Gelsenkirchen, em partida válida pela 10ª rodada do Campeonato Alemão 2026/27. Apesar do alto volume ofensivo de ambas as equipes, o placar permaneceu inalterado até o apito final.

Volume ofensivo sem efetividade

O confronto foi marcado por um número elevado de tentativas de gol, mas sem sucesso nas conclusões. O Schalke 04, comandado pelo técnico Muslić em um esquema 4-3-2-1, finalizou 21 vezes, sendo sete no alvo, mesmo tendo menor posse de bola (43%). Por outro lado, o Stuttgart, do técnico Hoeneb, controlou a posse com 57% e arriscou 15 finalizações, acertando o gol em quatro oportunidades.

Segundo tempo de alterações

Sem conseguir balançar as redes, os treinadores buscaram alternativas no banco de reservas durante a etapa final. O Stuttgart realizou cinco substituições, promovendo as entradas de Bilal El Khannouss, Dženan Pejčinović, Nikolas Nartey, Tiago Tomás e Josha Vagnoman. O Schalke 04 respondeu com quatro trocas, colocando em campo Moussa Sylla, Mertcan Ayhan, Satoshi Tanaka e Edin Džeko. A partida seguiu sem gols e registrou apenas um cartão amarelo, aplicado a Maximilian Mittelstädt, do Stuttgart, aos 65 minutos.

Situação na tabela e próximos compromissos

Com o resultado, o Schalke 04, que tinha seis pontos antes do jogo, chega a sete pontos e ocupa a 16ª colocação na tabela. Contando este jogo, a equipe soma zero vitórias, dois empates e três derrotas nos últimos cinco jogos do campeonato. Já o Stuttgart, que tinha 12 pontos antes da partida, vai a 13 pontos, na 8ª posição, e tem um balanço de duas vitórias, um empate e duas derrotas em seus últimos cinco compromissos pela competição, também contando este jogo.

O Schalke 04 volta a campo no sábado (28), contra o Paderborn, pelo Campeonato Alemão. O Stuttgart joga na quarta-feira (25), contra a Inter de Milão, pela UEFA Champions League.