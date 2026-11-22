O Werder Bremen venceu o Hamburgo por 4 a 0 na tarde deste domingo, 22, no Weserstadion, em partida válida pela 10ª rodada do Campeonato Alemão 2026/27. Após um primeiro tempo sem bola na rede, os donos da casa construíram a goleada na etapa final, garantindo mais três pontos na competição.

Primeiro tempo de cartões e substituição precoce

Com as duas equipes buscando o controle no meio-campo, a primeira etapa foi marcada pela ausência de gols e pelas advertências. O árbitro aplicou cartões amarelos para Amos Pieper e Chuky, do Werder Bremen, e para Warmed Omari, do Hamburgo.

Os visitantes ainda precisaram fazer uma alteração logo aos 19 minutos, quando Miro Muheim deu lugar a Kofi Jeremy Amoako.

Eficiência e goleada no segundo tempo

Na volta do intervalo, o Werder Bremen, comandado pelo técnico Thioune em um 4-2-3-1, transformou a posse de bola de 54% em gols. Aos 55 minutos, Marco Friedl abriu o placar. A vantagem aumentou com a precisão de Justin Njinmah, que marcou duas vezes: aos 66 minutos, com assistência de Niclas Füllkrug, e aos 70, após passe de Ludovit Reis. Já aos 92 minutos, Füllkrug deixou o dele e fechou a conta.

Os números refletem a superioridade ofensiva dos mandantes: embora o total de finalizações tenha sido equilibrado (18 a 17 para o Werder Bremen), os donos da casa acertaram o alvo sete vezes, contra apenas duas do Hamburgo.

Tabela, sequência e próximos compromissos

Com o resultado, o Werder Bremen chega a 18 pontos e ocupa a 6ª colocação na tabela. Contando este jogo, a equipe soma três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos pelo Campeonato Alemão. Já o Hamburgo permanece no 12º lugar, com 12 pontos, e tem um balanço de duas vitórias e três derrotas em suas últimas cinco partidas na competição.

O Werder Bremen volta a campo na sexta, 27, contra o Borussia MGladbach. O Hamburgo joga no sábado, 28, quando recebe o Bayern de Munique.