O jovem atacante Nicolò Tresoldi foi o grande destaque da vitória do Club Brugge por 4 a 3 sobre a Inter de Milão no estádio San Siro, em duelo válido pela fase de liga da Champions League, na última terça, 13. Com apenas 22 anos, o atacante teve atuação marcante na Itália ao balançar as redes três vezes.

O desempenho em Milão carregou forte peso simbólico para o jogador. Torcedor declarado do Milan, o atacante viveu uma noite memorável, brilhando contra o grande rival do seu clube do coração.

“Noite louca, Indescritível. Já sonhei com isso muitas vezes. Com toda a minha família aqui foi fantástico. Recebi muitas mensagens antes do jogo de torcedores do Milan me incentivando a marcar. Estou especialmente feliz por Brugge. Para mim foi como um clássico (risos)”, disse Tresoldi após a partida.

A mobilidade ofensiva e o aproveitamento nas finalizações foram determinantes para furar a defesa adversária e colocar o jovem atleta em evidência nos principais centros do futebol europeu. Com quatro gols, o jovem é o artilheiro da Champions.

Entre três seleções

Nascido em Cagliari, na Itália, Tresoldi tem mãe argentina e defende atualmente as categorias de base da seleção alemã na sub-21. Como o atacante ainda não jogou profissionalmente por nenhum país, ele ainda pode defender outra equipe. Até o momento, o jogador não revelou se irá continuar na Alemanha, ou se escolherá a Azzurra.

“Estou feliz com o caminho com a Alemanha. Há muitos atacantes mais fortes que eu na Itália e na Alemanha. Conversei com Klopp (técnico da Alemanha), Mancini (técnico da Itália) e as duas federações. Expliquei para eles como vejo isso. O importante é que eles entendam. Vamos ver agora.”, explicou Tresoldi após a vitória contra a Inter.

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Revelado nas categorias de base do Hannover, da Alemanha, o jogador foi contratado pelo Club Brugge, da Bélgica, por 7,5 milhões de euros. O período na Alemanha vem sendo positivo: em 68 jogos, o atacante marcou 32 gols e foi campeão do Campeonato Belga e da Supercopa do país.