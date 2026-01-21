A tensão toma conta de Roterdã nesta quinta-feira, 22 de janeiro de 2026. Em uma partida crucial válida pela 7ª rodada da fase de liga da UEFA Europa League, o tradicional Feyenoord recebe o Sturm Graz no icônico estádio De Kuip. O duelo, marcado para as 14:45 (horário de Brasília), coloca frente a frente duas equipes que lutam desesperadamente para subir na tabela e manter vivas as esperanças de classificação para a próxima fase.

Cenário de decisão antecipada

A partida é um verdadeiro confronto de “seis pontos” na luta contra a eliminação precoce. Com o novo formato da competição, que classifica os times do 9º ao 24º lugar para um playoff de mata-mata, ambas as equipes entram na penúltima rodada em situação crítica. A derrota para qualquer um dos lados pode significar o fim do sonho europeu na temporada.

A imprensa e os torcedores holandeses esperam uma reação imediata do Feyenoord. Jogando em seu caldeirão, o time tem a obrigação de buscar a vitória para ultrapassar o rival na tabela e chegar à última rodada com esperanças reais.

Feyenoord pressionado e Sturm Graz na espreita

A campanha do time holandês até o momento tem sido muito abaixo das expectativas. Ocupando a 30ª colocação com apenas 3 pontos somados, o Feyenoord vive um momento delicado. O retrospecto de apenas uma vitória e cinco derrotas em seis jogos acende o sinal de alerta máximo. Jogando em seus domínios, a equipe precisa urgentemente reencontrar o caminho das vitórias.

Do outro lado, a situação do Sturm Graz oferece uma leve vantagem pontual, mas não menos dramática. O time austríaco ocupa a 29ª posição com 4 pontos (uma vitória, um empate e quatro derrotas). Apesar de estar uma posição acima do seu adversário, a margem de erro é inexistente. A estratégia dos visitantes deve passar por explorar o nervosismo do time mandante para tentar surpreender nos contra-ataques e levar pontos preciosos de volta para a Áustria.

Onde assistir a Feyenoord x Sturm Graz

Este confronto decisivo pela sobrevivência na Europa League promete fortes emoções. Para os torcedores brasileiros que desejam acompanhar cada lance, a partida terá transmissão ao vivo pela CazéTV (disponível no YouTube e Amazon Prime Video). A bola rola a partir das 14:45 (de Brasília).