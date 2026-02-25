Nesta quinta-feira, 26 de fevereiro de 2026, a MHP Arena, na Alemanha, será palco de um confronto decisivo pelo futebol europeu. O Stuttgart recebe o Celtic pela partida de volta dos playoffs da fase de mata-mata da UEFA Europa League. A bola rola às 14h45 (horário de Brasília), com a equipe mandante em situação extremamente confortável para avançar às oitavas de final.

Vantagem alemã após goleada na ida

O cenário para a classificação está amplamente favorável ao time alemão. No jogo de ida, realizado em 19 de fevereiro no Celtic Park, em Glasgow, o Stuttgart impôs sua superioridade e venceu por 4 a 1. Com esse resultado expressivo, a equipe comandada por Sebastian Hoeneß pode perder por até dois gols de diferença diante de sua torcida que ainda assim garante a vaga na próxima fase.

Na fase de liga da competição, o Stuttgart terminou na 11ª colocação com 15 pontos, fruto de uma campanha sólida com 5 vitórias e 3 derrotas. O desempenho consistente, aliado ao placar agregado, coloca os alemães como grandes favoritos no confronto.

Missão difícil para os escoceses

Para o Celtic, a tarefa na Alemanha é considerada uma missão quase impossível. Ocupando a 21ª posição na fase anterior com 11 pontos (3 vitórias, 2 empates e 3 derrotas), o time escocês precisa de uma reviravolta histórica para seguir vivo no torneio.

Para levar a decisão para a prorrogação, os visitantes necessitam vencer por três gols de diferença. Para se classificar diretamente no tempo normal, o Celtic precisa de uma vitória por quatro ou mais gols de vantagem fora de casa, um desafio enorme contra um adversário que vive bom momento.

Onde assistir ao jogo

Os torcedores que desejam acompanhar este duelo decisivo terão opções no streaming. A transmissão para o Brasil está confirmada na CazéTV. Além disso, o confronto estará disponível no Amazon Prime Video, através do sinal da parceira, garantindo a cobertura completa da decisão europeia.