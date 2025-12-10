Em uma partida decisiva para as pretensões de ambos os clubes na competição continental, o FCSB (Steaua B.) recebe o Feyenoord nesta quinta-feira, 11 de dezembro de 2025. O duelo, válido pela sexta rodada da fase de liga da UEFA Europa League, acontece no estádio Ghencea, em Bucareste, às 17h (horário de Brasília). Com campanhas idênticas e preocupantes, as duas equipes entram em campo precisando desesperadamente dos três pontos para manterem vivas as chances de avançar aos playoffs.

PLACAR agora está nas bancas e em todas as telas. Assine a revista digital

Análise da partida e situação no campeonato

Este confronto configura um clássico “jogo de seis pontos” na parte inferior da tabela da Liga Europa. Com apenas 3 pontos somados em cinco partidas, tanto romenos quanto holandeses estão atualmente fora da zona de classificação para a fase de mata-mata. No formato atual da competição, as equipes que terminam entre a 9ª e a 24ª posição avançam para um playoff intermediário.

Uma vitória elevaria o time triunfante a 6 pontos, mantendo a chance matemática de alcançar essa zona de repescagem, embora ainda dependendo de uma combinação de resultados na rodada final. A derrota, por outro lado, significa a eliminação praticamente certa. A imprensa holandesa trata a campanha do Feyenoord como uma grande decepção, enquanto na Romênia a expectativa é que o time da casa use o apoio da torcida para conseguir um resultado heroico.

Prováveis escalações e desfalques

Para o duelo de vida ou morte, as equipes devem ir a campo com força máxima. Pelo lado do FCSB, a esperança de gols recai sobre o atacante Florinel Coman, principal referência técnica da equipe. O time romeno deve apostar em uma formação sólida defensivamente para tentar explorar os contra-ataques.

Já o Feyenoord deve manter a base que atua na Eredivisie. A principal dúvida pode ser no meio-campo, setor que tem oscilado nas partidas europeias. O clube de Roterdã não possui desfalques por suspensão, mas liga o alerta para jogadores pendurados que podem ficar de fora de um eventual playoff caso recebam cartão amarelo.