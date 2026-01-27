Nesta quinta-feira, 29 de janeiro de 2026, o estádio Rajko Mitic, em Belgrado, será palco de um confronto decisivo pela 8ª e última rodada da fase de liga da UEFA Europa League. O Estrela Vermelha recebe o Celta de Vigo às 17h00 (horário de Brasília), em um duelo que coloca frente a frente duas equipes separadas por apenas um ponto na tabela de classificação.

Decisão na fase de liga

A partida marca o encerramento da primeira fase da competição continental e carrega grande peso para o futuro de ambos os clubes no torneio. O confronto direto serve para definir o posicionamento final na tabela, o que impacta diretamente no chaveamento para o mata-mata. Enquanto os sérvios tentam usar o fator casa para subir na classificação e garantir vantagens nas etapas eliminatórias, os espanhóis buscam uma vitória fora de seus domínios para ultrapassar o rival.

A força do Estrela Vermelha em casa

O time da casa entra em campo defendendo a 11ª colocação na tabela geral. Com uma campanha sólida de 13 pontos — fruto de quatro vitórias, um empate e duas derrotas —, o Estrela Vermelha aposta na atmosfera hostil do “Marakana” (como é conhecido seu estádio) para somar mais três pontos. O objetivo é assegurar uma posição que ofereça um caminho teoricamente mais acessível nos playoffs ou, dependendo de uma combinação de resultados, sonhar com vagas diretas.

Celta de Vigo busca a ultrapassagem

Do outro lado, o Celta de Vigo chega à Sérvia motivado, especialmente após a vitória sobre o Lille na rodada anterior. Ocupando a 13ª posição com 12 pontos, a equipe da Galícia faz uma campanha de “tudo ou nada”: são quatro vitórias e três derrotas, sem nenhum empate até o momento. Um triunfo em Belgrado permitiria ao time espanhol ultrapassar o próprio Estrela Vermelha, adicionando uma camada extra de tensão ao duelo. A consistência defensiva e a eficiência no ataque serão vitais para superar a pressão da torcida local.

Onde assistir a Estrela Vermelha x Celta de Vigo

Para o torcedor brasileiro que deseja acompanhar a definição desta vaga, a partida terá transmissão ao vivo confirmada pela CazéTV (YouTube). A bola rola a partir das 17h00 (de Brasília).