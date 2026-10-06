O presidente do Galatasaray, Dursun Özbek, descartou a possibilidade do clube recontratar o atacante Mauro Icardi. O dirigente confirmou que a instituição prepara uma cerimônia formal de despedida para o atleta argentino, que está sem clube desde o fim de junho.

Özbek explicou que o Galatasaray chegou a apresentar uma proposta de renovação para Icardi ficar em Istambul, mas as exigências econômicas do jogador superaram as possibilidades do clube. Além do orçamento, a presença de Victor Osimhen, já consolidado como centroavante titular, atrapalhou as negociações. A comissão técnica avalia como inviável colocar os dois atacantes como dupla de ataque.

Legado histórico em quatro temporadas

Apesar do fim definitivo do ciclo, o presidente turco definiu Icardi como um ícone da história do clube, destacando sua relevância na conquista de novos torcedores. Ao longo de quatro temporadas pelo Galatasaray, o centroavante disputou 134 partidas oficiais, marcou 77 gols, distribuiu 25 assistências e conquistou quatro títulos da liga nacional, restando apenas alinhar os detalhes da cerimônia de homenagem.