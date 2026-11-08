O Villarreal precisou de paciência para transformar seu amplo domínio em gols, mas venceu o Getafe por 2 a 0 neste domingo, 8, no estádio De la Ceramica, em partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Espanhol 2026/27. Os gols que definiram o confronto saíram apenas na reta final do segundo tempo, garantindo a recuperação dos donos da casa na competição.

Controle absoluto e resistência

O cenário da partida foi ditado pela posse de bola, com o Villarreal controlando as ações com 73% do tempo, contra apenas 27% do Getafe. A equipe comandada pelo técnico Iñigo Pérez, postada no 4-4-2, registrou 22 finalizações totais, sendo sete na direção do gol.

Do outro lado, o Getafe, armado no 4-1-4-1 por Pepe Bordalás, tentou se defender e viu seu goleiro, David Soria, terminar o jogo com cinco defesas. O primeiro tempo terminou sem gols, com apenas um cartão amarelo aplicado a Mario Martín Rielves, do Getafe.

Substituições definem o placar

Na segunda etapa, as alterações promovidas pelo Villarreal foram determinantes para o resultado. Aos 31 minutos, Nicolas Pépé entrou na vaga de Tani Oluwaseyi. Quatro minutos depois, aos 35 da etapa final, Pépé deu a assistência para Tajon Buchanan abrir o placar.

Já nos acréscimos, aos 46 minutos, foi a vez de Ayoze Pérez, que havia entrado aos 18 minutos no lugar de Alberto Moleiro, dar o passe para Carlos Romero marcar o segundo e fechar a conta.

A etapa final teve cartões amarelos para Nemanja Gudelj, do Getafe, e para Santi Comesaña e Renato Veiga, do Villarreal.

Situação na tabela e próximos compromissos

Com este resultado, o Villarreal chega a 15 pontos e assume a 8ª colocação na tabela, somando agora duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos da liga. Já o Getafe permanece com 12 pontos, na 15ª posição, amargando a terceira derrota nas últimas cinco rodadas do campeonato.

O Villarreal volta a campo no dia 22, contra o Barcelona, pelo Campeonato Espanhol, e no dia 25, visita o Slavia Praga pela Uefa Champions League. O Getafe joga no dia 22, contra o Atlético de Madrid, também pela liga nacional, e no dia 26, enfrenta o FC Iberia 1999 pela Uefa Conference League.