A situação do jovem Arda Güler no Real Madrid não parece muito confortável. O ex-técnico turco Serhat Pekmezci, mentor do meia, revelou que Arda Güler tem sofrido assédio moral no clube espanhol e que a relação com os demais jogadores não tem sido fácil. Apesar da situação, a estrela turca tem conseguido se manter paciente e se destacar.

“O bullying partiu dos jogadores. Há um grupo lá que não conseguiu aceitar o Arda e, infelizmente, são jogadores com egos muito grandes”, disse Serhat Pekmezci, em entrevista ao Sports Digitale.

Serhat é um famoso olheiro e técnico turco, e foi responsável por levar Arda Güler ao Fenerbahçe no passado. Apesar da declaração, fez questão de destacar que Güler “é muito paciente e consciente, mas até ele começou a se rebelar”.

Situação recorrente e números pelo Real

Essa não é a primeira vez que o extracampo de Arda Güler no Real Madrid vira pauta. O histórico técnico turco Mustafa Denizli já garantiu no passado que o jovem turco estava infeliz no clube espanhol, que prejudicava seu desenvolvimento não apenas esportivo, mas também emocional.

Arda Güler chegou no Real Madrid na temporada 2023/24 e somente na seguinte começou a ganhar maior espaço. O turco se tornou quase um 12º jogador e entrou em 43 jogos, participando de 13 gols. Na atual temporada, jogou 35 vezes e marcou três gols, além de 12 assistências.