Uma comitiva técnica da Fifa, composta por 18 especialistas, inspecionou os estádios de San Mamés, em Bilbao, e Anoeta, em San Sebastián, no País Basco. De acordo com o jornal espanhol Marca, a vistoria faz parte do cronograma oficial de análises das sedes candidatas à Copa do Mundo de 2030, torneio com sede conjunta entre Espanha, Portugal e Marrocos.
A delegação internacional antes passou por Portugal, onde vistoriou os estádios José Alvalade e a Luz, em Lisboa. A programação começou em San Sebastián, com checagem estrutural em Anoeta e visita às instalações de Zubieta. Em seguida, o grupo foi a Bilbao, onde o diretor-geral do Athletic Bilbao, Jon Berasategui, acompanhou os técnicos em San Mamés. Além dos gramados e arquibancadas, a entidade avaliou malha viária, rede hoteleira, estrutura hospitalar e planos de evacuação.
O Governo Basco, as deputações de Biscaia e Guipúscoa, as prefeituras de Bilbau e San Sebastián, além de Athletic Club e Real Sociedad, defendem um modelo unificado. A meta é estabelecer a região como sede compartilhada com quatro partidas da fase de grupos, divididas igualmente entre as duas cidades. O plano busca otimizar recursos financeiros públicos e reduzir o impacto de mobilidade.
O roteiro de auditorias da entidade prossegue até dezembro de 2026, com passagens pelo Porto e demais localidades postulantes em território espanhol e marroquino. Os relatórios técnicos subsidiarão a decisão definitiva da federação internacional para chancelar os palcos do Mundial de 2030.