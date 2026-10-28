O técnico do Athletic Bilbao, Edin Terzić, celebrou a premiação de Unai Simón, vencedor do Troféu Yashin de melhor goleiro do mundo. Em entrevista coletiva realizada nesta quarta-feira, 28, o treinador destacou a representatividade da conquista individual para a filosofia e a história da equipe basca.

“Ele passou a semana sem o troféu, e, para mim, nada muda em relação à minha avaliação sobre o Simón. Agora, todo mundo sabe o que nós já sabíamos antes. Estamos muito felizes por um dos nossos que chegou ao mais alto nível, mas não tenho nada a ver com o troféu, pois sou eu quem se beneficia da qualidade dele”, afirmou Terzić em entrevista coletiva.

Exemplo para a formação em Lezama

Terzić enfatizou a importância da trajetória do goleiro como modelo para as categorias de base do clube de Bilbao. Segundo o técnico, a conquista evidencia que um atleta pode chegar ao topo internacional sem abrir mão de suas raízes esportivas.

“O mais incrível é que ele mostrou que não precisa sair deste clube ou desta cidade para ser o melhor do mundo. É possível alcançar isso aqui . Levantar o maior troféu como equipe (a Copa do Mundo) e ser o melhor jogador em sua posição é algo que pode ser feito neste clube maravilhoso”, comentou Terzić.

Trabalho coletivo e rotação do elenco

O treinador fez questão de dividir o mérito da evolução de Simón com o restante da comissão técnica e os companheiros da posição no dia a dia de treinamentos.

“Parabenizamos a todos imensamente. Padilla e Santos (goleiros do Athletic Bilbao) trabalham com ele diariamente para ajudá-lo a atingir seu potencial máximo, assim como Aitor, nosso treinador de goleiros. Devemos parabenizar todos que estiveram envolvidos em ajudá-lo a chegar ao próximo nível”, completou o treinador.