O Valencia recebeu o Athletic Bilbao neste sábado, 17, no estádio Mestalla, e as equipes não saíram do 0 a 0 em partida válida pela 9ª rodada do Campeonato Espanhol 2026/27. O resultado mantém os donos da casa em situação delicada na tabela, ocupando a penúltima colocação do torneio.

Posse de bola contra volume de finalizações

Apesar de atuar diante de sua torcida, o Valencia viu o Athletic Bilbao controlar a posse de bola durante a maior parte do confronto, terminando com 63% contra 37% dos mandantes. No entanto, a equipe comandada por J. Aguirre foi quem mais tentou abrir o placar. O Valencia registrou 16 finalizações totais, contra nove do time basco, treinado por E. Terzić.

A falta de pontaria, porém, foi o grande obstáculo: apenas três chutes dos donos da casa foram na direção do gol defendido por Unai Simón, enquanto os visitantes acertaram o alvo de S. Dimitrievski em duas oportunidades.

Jogo truncado e substituições

Sem gols, a partida foi marcada por um equilíbrio nas faltas (14 a 13 para o Valencia) e nos cartões amarelos, com três advertências para cada lado. Pelo Valencia, Daniel Raba Antolín, José Luis García Vayá e César Tárrega Requeni foram amarelados. Já no Bilbao, Aymeric Laporte, Beñat Gerenabarrena e Iñigo Ruiz De Galarreta receberam o cartão.

Os dois treinadores utilizaram as cinco substituições permitidas na tentativa de mudar o panorama do jogo. Um fato que chamou a atenção pelo lado do Athletic Bilbao foi a participação de Gorka Guruzeta, que entrou aos 18 minutos do segundo tempo na vaga de Iñaki Williams e foi substituído apenas cinco minutos depois por Maroan Sannadi.

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Situação na tabela e próximos compromissos

Com o empate, o Valencia chega a seis pontos e permanece na 19ª posição do Campeonato Espanhol, somando apenas uma vitória, três empates e cinco derrotas em nove jogos disputados. O Athletic Bilbao, por sua vez, vai a nove pontos em sete partidas e ocupa o 9º lugar na classificação.

O Valencia volta a campo no próximo sábado, 24, quando recebe o Villarreal. Já o Bilbao tem compromisso marcado para quarta-feira, 21, fora de casa, contra o Levante. Ambas as partidas são válidas pelo Campeonato Espanhol.