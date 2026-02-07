Neste domingo, 8 de fevereiro de 2026, o Athletic Bilbao recebe o Levante às 12h15 (horário de Brasília), no estádio San Mamés, pela 23ª rodada do Campeonato Espanhol. As duas equipes estão pressionadas pelo resultado. Enquanto o mandante enfrenta um jejum de vitórias, o visitante luta para deixar a zona de rebaixamento.

Athletic Bilbao busca encerrar jejum

O momento do Athletic Bilbao na competição gera preocupação entre os torcedores bascos. Na 11ª colocação com 25 pontos, o time atravessa uma fase de instabilidade técnica e não vence há cinco rodadas, acumulando três derrotas e dois empates no período. Com uma campanha irregular de 7 vitórias, 4 empates e 11 derrotas, a equipe aposta no fator casa para estancar a perda de pontos.

A expectativa é que o Athletic adote uma postura ofensiva desde o início, impulsionado pela atmosfera do San Mamés, para afastar a crise e tentar uma reaproximação com a parte superior da tabela.

Levante tenta escapar da degola

Do outro lado, o Levante vive uma situação dramática na tabela, ocupando a 19ª posição (penúltimo lugar) com apenas 18 pontos. No entanto, o desempenho recente traz esperança: nos últimos cinco compromissos, a equipe conquistou duas vitórias e dois empates, sofrendo apenas uma derrota. Essa reação sugere um time resiliente e disposto a vender caro o resultado.

Sabendo da necessidade do adversário, o Levante deve adotar uma estratégia mais cautelosa, priorizando uma defesa sólida para explorar os contra-ataques. Pontuar fora de casa é considerado crucial na batalha pela permanência na elite do futebol espanhol.

Onde assistir ao jogo

Para os torcedores que desejam acompanhar o duelo, a partida terá ampla cobertura. No Brasil, o jogo será transmitido pela ESPN (TV fechada) e pelo serviço de streaming Disney+.