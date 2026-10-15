O técnico mexicano Javier Aguirre promoveu uma mudança inédita na tradição de 103 anos do estádio de Mestalla ao determinar a inversão dos bancos de reservas do Valencia. De acordo com apuração da Tribuna Deportiva, a equipe mandante deixará o tradicional assento à esquerda do túnel de entrada dos jogadores para se posicionar no lado oposto.

O novo posicionamento entrará em vigor no duelo contra o Athletic Bilbao, pela 9ª rodada do Campeonato Espanhol, neste sábado, 17. Este será o primeiro jogo oficial de Aguirre diante dos torcedores em Mestalla.

Como a alteração impacta a história do estádio centenário?

A decisão encerra um hábito mantido desde a inauguração de Mestalla, em maio de 1923. A alteração ocorre justamente na fase final do histórico estádio, que tem previsão de encerramento de atividades antes da transição do clube para a nova arena em 2027.

A determinação segue uma preferência do treinador em sua trajetória profissional. Em sua passagem pelo Mallorca, Aguirre também solicitou a troca de posição dos bancos de reservas no estádio Son Moix, visando melhor ângulo visual e adequação operacional de sua comissão técnica à beira do campo.