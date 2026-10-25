O Athletic Bilbao impôs o ritmo no San Mamés e goleou o Getafe por 4 a 0 na manhã deste domingo, 25, em partida válida pela 10ª rodada do Campeonato Espanhol. Com 62% de posse de bola e aproveitamento perfeito nas finalizações certas, os donos da casa construíram o placar com grande atuação de Alex Berenguer, autor de um gol e três assistências.

O resultado impulsiona a equipe mandante na tabela e agrava a situação dos visitantes na competição.

Eficiência no ataque e brilho de Berenguer

O time comandado pelo técnico Terzić, postado em um 4-2-3-1, tomou a iniciativa desde o apito inicial. Aos 17 minutos do primeiro tempo, Alex Berenguer abriu o placar para o Athletic Bilbao.

A vantagem deu tranquilidade aos mandantes, que controlaram a posse e trocaram passes com facilidade — foram 588 contra 343 do adversário ao longo do jogo. Aos 35 minutos, Berenguer apareceu novamente, desta vez dando a assistência para Iñaki Williams ampliar o marcador antes do intervalo.

O Getafe, do técnico Pepe Bordalás, tentou responder com duas substituições no fim da primeira etapa, mas não conseguiu alterar o panorama.

Controle absoluto e expulsão no fim

Na segunda etapa, o cenário de domínio se manteve. O Getafe até tentou chegar, terminando a partida com sete finalizações no total e quatro escanteios, mas apenas um chute foi na direção do gol, exigindo a única defesa de Unai Simón no confronto.

Do outro lado, o goleiro David Soria não registrou nenhuma defesa, já que os quatro chutes certos do Bilbao terminaram no fundo da rede. Aos 70 minutos, Aitor Paredes marcou o terceiro gol, novamente com passe de Alex Berenguer.

A situação do Getafe piorou aos 86 minutos, quando Mario Martín Rielves recebeu cartão vermelho direto. Com um a mais, o Athletic Bilbao fechou a conta aos 88 minutos: Yuri Berchiche marcou o quarto gol, selando o placar com a terceira assistência de Berenguer na partida.

Situação na tabela e próximos jogos

Com a vitória, o Athletic Bilbao chega a 12 pontos em nove jogos e assume a 8ª colocação, quebrando uma sequência que vinha de três empates e uma derrota, somando agora uma vitória, três empates e uma derrota nos últimos cinco jogos pelo torneio. Já o Getafe estaciona nos nove pontos em dez partidas, ocupando o 17º lugar, com um balanço recente de uma vitória, um empate e três derrotas nas últimas cinco rodadas da competição.

O Athletic Bilbao volta a campo no próximo domingo, 1º, contra a Real Sociedad, pelo Campeonato Espanhol. O Getafe também joga no dia 1º, quando recebe o Sevilla pela liga nacional.