Khvicha Kvaratskhelia, do Paris Saint-Germain, passou com sucesso por uma cirurgia para reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho direito nesta terça-feira, 27. De acordo com comunicado médico divulgado pelo clube francês, a intervenção cirúrgica foi realizada no Hospital Aspetar, centro de referência em medicina esportiva localizado em Doha, no Catar.

O atacante georgiano sofreu a contusão no dia 20 de outubro, durante a vitória do PSG por 4 a 2 sobre o Barcelona, válida pela terceira rodada da fase da liga da Liga dos Campeões. Na oportunidade, o atleta precisou ser substituído após uma dividida com o lateral espanhol Xavi Espart.

O clube parisiense não divulgou um prazo oficial para o retorno do atleta aos treinamentos com o restante do elenco. Contudo, o protocolo médico tradicional para recuperação de cirurgia de ligamento cruzado anterior requer um tempo estimado de afastamento de ao menos seis meses. O atacante corre risco de não atuar mais na temporada europeia.