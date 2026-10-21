O Paris Saint-Germain confirmou, nesta quarta-feira, 21, que o atacante georgiano Khvicha Kvaratskhelia sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito. A grave contusão ocorreu durante o triunfo parisiense por 4 a 2 sobre o Barcelona, disputado no Parque dos Príncipes, pela fase de liga da Champions League.

Em comunicado médico oficial, o clube informou que o atleta passará por cirurgia nos próximos dias. Embora o PSG não tenha estipulado um prazo exato de retorno, precedentes clínicos desse tipo de lesão no futebol profissional costumam demandar de seis a dez meses de recuperação, segundo o Centro Médico de Clairefontaine. Com isso, existe o risco de o atacante perder o restante da temporada.

“Após sofrer uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito durante a partida de ontem contra o FC Barcelona, Khvicha Kvaratskhelia será submetido a uma cirurgia nos próximos dias”, escreveu o PSG.

Lance da contusão e desfalques no elenco

Kvaratskhelia sentiu o joelho aos 14 minutos do segundo tempo, após uma dividida com o lateral Xavi Espart, precisando de auxílio dos profissionais de saúde para deixar o gramado sem apoiar o pé no chão. Além do georgiano, o departamento médico do técnico Luis Enrique precisará lidar com as baixas de Ousmane Dembélé e Marquinhos. Ambos os atletas foram diagnosticados com lesões musculares na coxa e estão previstos para cumprir tratamento nas próximas semanas.