O Paris Saint-Germain levou a melhor no aguardado duelo de invictos contra o Barcelona pela terceira rodada da UEFA Champions League. Nesta terça-feira, 20, no Parque dos Príncipes, a equipe francesa venceu por 4 a 2 em uma partida eletrizante, marcada por duas reações catalãs que foram rapidamente neutralizadas pelos donos da casa. Com o resultado, o PSG chega a nove pontos e mantém o aproveitamento perfeito no torneio, enquanto o Barça estaciona nos seis pontos.
Início intenso e baixas por lesão
O confronto começou em alta voltagem, com o Paris Saint-Germain carimbando a trave de Joan García logo aos dois minutos, em chute colocado de Kvaratskhelia. O ritmo acelerado, no entanto, cobrou seu preço fisicamente: antes dos 30 minutos, Ousmane Dembélé, pelo PSG, e Dani Olmo, pelo Barcelona, sentiram problemas musculares e precisaram ser substituídos por Ferrán Torres e Fermín López, respectivamente. A pressão francesa, que somou 15 finalizações no alvo ao longo do jogo contra apenas cinco dos visitantes, deu resultado aos 38 minutos. Lamine Yamal errou na saída de bola, João Neves cortou de cabeça e serviu Désiré Doué, que bateu da entrada da área no canto esquerdo para abrir o placar.
Empates e respostas imediatas
Na volta do intervalo, o Barcelona adotou uma postura mais agressiva e conseguiu o empate aos 10 minutos. O jovem Xavi Espart arrancou pelo meio, tabelou com Fermín López e chutou forte para marcar seu primeiro gol na Champions. O PSG não se abalou e retomou a vantagem aos 27 minutos, quando Doué cobrou escanteio e Lucas Hernández subiu mais que a defesa para cabecear no ângulo. A resiliência catalã apareceu novamente aos 34 minutos: Zaire-Emery, que havia acabado de entrar, falhou ao tentar cortar de cabeça, e Lamine Yamal aproveitou para invadir a área e bater de bico, igualando o marcador em 2 a 2.
Golpe final e festa em Paris
A alegria do Barcelona, porém, durou apenas dois minutos. Aos 36, após rebatida da zaga espanhola, Vitinha dominou no peito na frente da área e finalizou no cantinho para fazer o terceiro do PSG. Com o adversário atordoado, os donos da casa liquidaram a fatura aos 41 minutos. Hakimi fez jogada pela direita, cruzou rasteiro e Fabián Ruiz apareceu livre na segunda trave para fechar a conta. O triunfo consolida a excelente fase do time de Luis Enrique, que soma três vitórias em três jogos na competição europeia. Já a equipe de Hansi Flick conhece sua primeira derrota no torneio após duas goleadas nas rodadas iniciais.
As duas equipes agora voltam suas atenções para os campeonatos nacionais, onde ambas têm compromissos importantes no domingo, 25. O Paris Saint-Germain recebe o Lyon pelo Campeonato Francês, enquanto o Barcelona faz o clássico contra o Real Madrid pelo Campeonato Espanhol.