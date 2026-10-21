A partida entre o Paris Saint-Germain e o Lyon, válida pela 8ª rodada do Campeonato Francês, pode ser adiada por determinação da polícia da capital francesa. O confronto está marcado para este domingo, 25, às 16h45 (de Brasília), no Parque dos Príncipes.

De acordo com a emissora francesa RMC Sport, a polícia de Paris avalia solicitar o adiamento do clássico devido à alta demanda sobre as forças de segurança. A capital francesa tem previsão de novos protestos no fim de semana, convocados após distúrbios recentes registrados na cidade.

Além das manifestações urbanas, Paris também sediará uma partida da temporada regular da NFL no Stade de France. A concentração de grandes eventos no mesmo final de semana exige um contingente operacional atípico, reduzindo a capacidade das autoridades locais de garantir a segurança no entorno do estádio.

Quais os impactos de uma nova data no calendário?

Caso o adiamento seja oficializado pela liga francesa, os clubes enfrentarão desafios para encontrar nova data. A semana seguinte à rodada coincide com a realização da cerimônia da Bola de Ouro em Londres, o que levanta preocupações logísticas quanto ao descanso e ao deslocamento dos atletas envolvidos no clássico.