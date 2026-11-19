Em sua primeira manifestação oficial no cargo, o técnico Mauricio Pochettino cobrou uma postura corajosa do elenco do Manchester United antes do clássico deste domingo contra o Liverpool, em Anfield. O argentino assumiu o clube após deixar a seleção dos Estados Unidos e substituir Michael Carrick, tendo apenas três dias de trabalho com o elenco disponível antes do duelo.

“Vamos para Anfield com a ideia de vencer, sermos corajosos e sermos o Manchester United. A história fala por nós, e é isso que vamos esperar do Manchester United. Precisamos ter certeza de que seremos corajosos, protagonistas e iremos lá sem medo para desafiar uma equipe muito boa como o Liverpool”, afirmou Mauricio Pochettino em entrevista aos meios oficiais do clube.

Durante a entrevista, o comandante também ressaltou a necessidade de equilibrar ambição e paciência no processo de reestruturação da equipe inglesa, além da importância de se adaptar à cultura dos Red Devils.

“Precisamos ir aos poucos, passo a passo. Não podemos ir muito rápido, mas também precisamos, ao mesmo tempo, atacar as prioridades para construir algo. […] E então, com esse conhecimento da história do clube, tentar criar juntos, porque somos todos diferentes, uma cultura, uma filosofia que respeite essa identidade, essa história do clube. Mas, ao mesmo tempo, ter um bom desempenho. Se não tivermos um bom desempenho, a responsabilidade é minha”, destacou.

Cenário desafiador na tabela

O teste inicial de Pochettino ocorre em um momento delicado para os Red Devils. A equipe ocupa a 18ª colocação na Premier League, somando apenas oito pontos e uma vitória na competição. O rival de Anfield, por sua vez, aparece no quarto lugar, com 18 pontos.