O técnico do Arsenal, Mikel Arteta, confirmou nesta sexta-feira, 20, que adotou medidas internas para proibir jogadores e funcionários de escalarem a si mesmos ou companheiros no Fantasy da Premier League (FPL). A iniciativa tem o intuito de evitar o vazamento das escalações e das condições físicas do elenco.

A decisão da comissão técnica ganhou força após a vitória da equipe sobre o Liverpool. Na ocasião, o ponta Christos Tzolis tratava uma lesão muscular e, para o público, era dúvida. No entanto, o próprio atleta se escalou como titular e capitão de sua equipe no Fantasy, revelando com antecedência que estava recuperado e apto a atuar.

Tzolis iniciou a partida entre os titulares. O episódio ligou o sinal de alerta no clube quanto ao risco de entregar vantagens táticas e estratégicas a adversários diretos no torneio inglês.

“Esse é o tipo de coisa que está acontecendo na nossa sociedade agora. É algo novo. Nós não lidamos com isso (antes) e precisamos implementar novas coisas. Obviamente, a confidencialidade é algo crítico porque é sobre confiança e sobre o que você está tentando fazer, e isso deve ser mantido como um grande segredo. Tomaremos medidas para garantir que isso não aconteça”, afirmou o treinador do Arsenal em entrevista coletiva.

O comandante espanhol explicou ainda que a curiosidade sobre as escalações mobiliza até seu círculo íntimo. “Com o Christos, com o elenco e com os meus filhos também! Eles estão constantemente me perguntando sobre escalações porque querem saber. É um assunto”, completou.