O técnico do Tottenham, Roberto De Zerbi, saiu em defesa do atacante Mykhailo Mudryk após a repercussão negativa de declarações recentes do jogador sobre o arquirrival Arsenal. Em participação em um podcast, o atleta ucraniano relembrou as negociações frustradas de 2023 e classificou o clube vizinho do norte de Londres como seu “destino dos sonhos”, gerando forte insatisfação entre os torcedores dos Spurs em meio à sua baixa minutagem na temporada.

Apoio de De Zerbi em meio às críticas

Durante entrevista coletiva pré-jogo, De Zerbi reconheceu o incômodo da torcida com a fala pública, mas cobrou que o atacante responda dentro das quatro linhas e prove seu comprometimento com o atual elenco.

“Sim, eu consigo entender os torcedores, mas Mudryk é um bom cara e é um bom jogador. Ele sofreu muito pela situação nos últimos dois anos. Ele só tem uma coisa a fazer: mostrar no campo suas qualidades e mostrar no campo que agora ele está jogando pelo Tottenham”, afirmou o comandante italiano.

Situação física e recuperação

Além do desgaste extracampo com a arquibancada, o atacante de 25 anos enfrenta problemas físicos desde que chegou ao clube por empréstimo no último dia da janela de transferências. Em razão de uma lesão persistente no tornozelo, Mudryk disputou apenas 16 minutos com a camisa do Tottenham até o momento.

De acordo com informações divulgadas pelo próprio clube inglês, o jogador ainda precisará de mais algumas semanas de tratamento antes de ser liberado para retomar os treinamentos regulares com o grupo, enquanto a comissão técnica avalia as alternativas ofensivas para a sequência da Premier League.