O técnico do Arsenal, Mikel Arteta, advertiu publicamente o jovem Max Dowman, de 16 anos, após a Associação de Futebol da Inglaterra (FA) rejeitar o recurso do clube contra a expulsão do atleta. Com a decisão de uma comissão reguladora independente, a suspensão de três partidas foi confirmada.

O jogador havia recebido o cartão vermelho durante a eliminação diante do Fleetwood, tornando-se o atleta mais jovem a ser expulso na história da Copa da Liga Inglesa.

O que disse Arteta sobre a suspensão de Dowman?

Apesar de lamentar a infração que originou a jogada, Arteta destacou que jovens talentos precisam responder ao rigor competitivo do elenco profissional. O treinador abordou a exigência necessária no futebol de elite.

“Muito decepcionado, para ser justo. Especialmente com as entradas imprudentes que ele recebeu, e então a reação dele é mínima em relação […] Nós não estamos na Disneylândia. Estamos na Premier League neste nível e cuidamos tanto dele que você não pode imaginar. Mas, ao mesmo tempo, vamos cobrar dele como de qualquer outro, porque ele precisa merecer o direito de jogar”, afirmou Mikel Arteta, em entrevista coletiva.

Quais jogos o jovem atacante irá perder?

Com a punição integral mantida, Dowman será desfalque imediato no clássico deste domingo, 1, contra o Liverpool, válido pela Premier League. O meia-atacante também cumprirá suspensão nos duelos seguintes da equipe contra Hull e Newcastle.