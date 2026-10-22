O atacante Bukayo Saka virou motivo de preocupação no Arsenal após deixar o gramado com dores na coxa durante o empate por 2 a 2 contra o Bayern de Munique, pela Liga dos Campeões. O atleta ainda passará por avaliações do departamento médico para definir a gravidade do problema.

O jogador sentiu o incômodo muscular logo nos primeiros minutos da partida disputada na Allianz Arena e precisou ser substituído de forma imediata. O quadro gerou apreensão imediata no banco de reservas do time inglês.

Em entrevista coletiva concedida após o confronto, o técnico Mikel Arteta admitiu que o cenário inicial inspira cautela. “A situação não parece boa”, declarou o treinador espanhol ao avaliar a condição física de seu atleta.

O atacante aguarda o resultado dos exames de imagem para determinar o tempo estimado de recuperação e o número de partidas em que ficará de fora.