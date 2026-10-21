O goleiro David Raya rebateu os questionamentos externos sobre o modelo tático do Arsenal nesta temporada. Às vésperas de enfrentar o Bayern de Munique nesta quarta-feira, 21, pela Champions League, o jogador espanhol demonstrou indiferença em relação aos apontamentos sobre a postura da equipe londrina.

“As pessoas têm as suas próprias opiniões e nós temos a nossa. No final de contas, só perdemos um dos 11 jogos que disputamos nesta temporada. Se consideram isso chato ou irritante, não sei o que dizer, mas gostamos de jogar futebol e de entrar em campo todos os dias para ganhar jogos. Isso é o mais importante”, respondeu Raya em entrevista coletiva.